Operação Champions: cinco ausências em novo treino do FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Jogo com o Atlético na terça-feira, no Dragão.

O plantel do FC Porto cumpriu este domingo mais um treino tendo em vista o jogo com o Atlético, ainda com quatro baixas.

Cláudio Ramos (trabalho de ginásio), João Mário (trabalho de ginásio), Pepe (tratamento), Marcano (tratamento) e Francisco Conceição (tratamento) não estiveram às ordens de Sérgio Conceição no Olival e continuam afastados da preparação para um encontro decisivo no que toca ao apuramento para os oitavos de final.

Amanhã, segunda-feira, há novo treino, às 15h30. Hora e meia depois, Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão ao duelo com o campeão espanhol, que tem início às 20h00 de terça-feira.