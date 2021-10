Evanilson é aposta de Conceição: o onze do FC Porto contra o Milan

Confira os onzes iniciais de FC Porto e Milan para o jogo da terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, com início às 20h00.

Sérgio Conceição aposta em Evanilson para o encontro com o Milan, da terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. O avançado brasileiro, que bisou na partida da Taça de Portugal com o Sintrense, faz dupla com Taremi na frente.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Wendell; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Evanilson e Taremi.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Marcano, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Grujic, Corona, Manafá, Vitinha, Bruno Costa, Toni Martínez e Fábio Vieira.

Onze do Milan: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori e Ballo-Touré; Bennacer e Tonali; Saelemaekers, Krunic e Rafael Leão; Giroud.

Suplentes do Milan: Suplentes do Milan: Desplanches, Jungdal, Ibrahimovic, Romagnoli, Kalulu, Maldini, Bakayoko e Gabbia.