Óliver Torres reencontrou Corona no Sevilha, depois de ambos terem trabalhado juntos no FC Porto, e assinalou o momento nas redes sociais. "Eu cuido dele aqui, FC Porto. Torceremos por vocês", escreveu o médio espanhol nas redes sociais, com imagens atuais ao lado do mexicano e dos tempos em que ambos vestiam de azul e branco.

Yo lo cuido aquí @FCPorto

Torceremos por voces https://t.co/1KAQ5dFzNi pic.twitter.com/twswIbXTf0 - Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) January 14, 2022