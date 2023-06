Primeira fase do projeto que visa produzir uma grande quantidade de excedentes já arrancou no centro de treinos portista. O JOGO acompanhou a instalação dos primeiros painéis fotovoltaicos, que também servirão a comunidade mais próxima do complexo gaiense. Dragão Arena e Piscina de Campanhã também terão os seus.

O FC Porto, em parceria com a Greenvolt, arrancou na quarta-feira com a instalação de painéis fotovoltaicos, que visam o desenvolvimento de um projeto para a criação de duas Comunidades de Energia Renovável, no Estádio do Dragão e no Centro de Treinos do Olival, bem como a disponibilização de soluções de carregamento de veículos elétricos. Um projeto pioneiro em Portugal, no universo dos clubes de futebol, e que salienta o empenho dos dragões em contribuir para a causa da neutralidade carbónica.

Ricardo Carvalho, diretor de gestão de instalações dos azuis e brancos, explicou a O JOGO a importância deste passo, enquadrando-o com a estratégia de sustentabilidade tão bem vincada pelo clube, "nomeadamente no que diz respeito aos consumos energéticos e à busca permanente pela eficiência". "É, acima de tudo, um projeto que visa descarbonizar os nossos consumos e a forma como estamos a comprar energia. Na sua essência, estamos a falar da instalação de painéis fotovoltaicos no Dragão Arena, na Piscina de Campanhã e no Centro do treinos do Olival. A virtude deste projeto passa por estamos a produzir uma grande quantidade de excedentes que é possível ser consumida por consumidores que estão próximos das nossas instalações", começou por explicar.

Ricardo Carvalho defendeu que este é um projeto inovador, na medida em que, "para além da produção com recurso a painéis fotovoltaicos, ou seja a descarbonizar o consumo elétrico, a energia também será aproveitada para carregadores elétricos, de que a própria frota do FC Porto irá usufruir".

José Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades, salientou o sucesso desta parceria e reforçou a importância da implementação deste tipo de medidas. "A equipa da Greenvolt está muito orgulhosa do processo com o FC Porto, principalmente por passarmos rapidamente do anúncio à execução. Menos de dois meses depois do anúncio estamos aqui no meio da obra de implementação no Olival e acreditamos que já no fim deste mês estará a obra praticamente concluída e a produzir energia. Isto é o primeiro passo, mas muito significativo, e que vai capacitar o FC Porto de energia mais barata mas, sobretudo, aqui, no Olival, em Vila Nova de Gaia, a possibilidade de chegar a uma comunidade para partilhar excedentes e para trazer, ainda mais, a comunidade em torno do FC Porto", frisou.

Quase dois mil painéis instalados

O projeto engloba a criação de Comunidades de Energia Renovável, cujos membros produtores serão o Dragão Arena e a Piscina de Campanhã, que irão autoconsumir a produção gerada pelos 1043 painéis fotovoltaicos e partilhá-la com o Dragão, a Casa do Dragão e a Constituição. Estão a ser instalados mais de 2 mil painéis com uma capacidade combinada de 1170 kWh, que vão gerar mais de 1500 MWh/ ano. O recurso a esta energia limpa permitirá ao FC Porto reduzir as emissões de CO2 em 420 Ton/ano, o equivalente à plantação de quase 20 mil árvores.