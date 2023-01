"Olhava para os capitães do FC Porto de maneira mais envergonhada..."

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Varela e Pepe deram uma palestra no balneário do Dragão

Varela e Pepe deram esta quarta-feira uma palestra no balneário do Dragão. Extremo recordou chegada ao FC Porto.

Pepe e Silvestre Varela deram esta quarta-feira uma palestra a 14 jovens da formação do clube sobre o que é ser capitão no FC Porto. Dos sub-12 aos sub-19, os líderes de cada uma das equipas portistas ouviram, durante uma hora e meia, atentamente os ensinamentos dos dois jogadores mais experientes das duas equipas seniores do clube.

No balneário da equipa principal no Dragão, o central e o extremo deixaram conselhos e falaram sobre algumas das experiências que viveram numa carreira longa e bem sucedida.

"Quando cheguei ao FC Porto olhava para os capitães de maneira mais envergonhada, como alguns de vocês estão a fazer agora. O capitão era o Helton e os sub-capitães o Bruno Alves e o Raul Meireles", lembrou Varela. "Tem de haver uma irmandade entre os capitães para poder ser mais fácil o relacionamento", indicou Pepe. "Os capitães têm de passar a mística para que os demais sintam a importância de representar um clube histórico, de muita exigência", acrescentou.