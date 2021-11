"Olham para Pepe e Marcano e esquecem tudo o resto que compõe o plantel do FC Porto"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao embate com o Santa Clara, agendado para as 17h00 de domingo e a contar para a 11.ª jornada da Liga Bwin.

Conhece melhor o novo treinador do Santa Clara: "Não é que saibamos muito mais. Mas perceber que jogadores jogaram mais, as dinâmicas da equipa, vamos percebendo melhor as ideias do treinador adversário. Julgo que por tudo o que foi o contexto, eu mudei jogadores, o Nuno [Campos] também fez algumas mudanças... Há uma coisa que eu sei: não controlamos o plano e a estratégia do adversário. Temos de estar preparados para qualquer cenário e perceber que muito do que se passa em campo somos nós que definimos. Somos uma equipa que tem essa obrigação, uma equipa que luta pelo campeonato, temos de assumir isso. Nesse jogo foi diferente. Acho que ninguém gosta de perder. Eu não gosto nada e o que me vem para fora é sentimento, há outras pessoas que não exteriorizam como eu. Depende da personalidade de cada um. Fiquei aziado por sair de uma prova em que queríamos chegar no mínimo à final-four e não conseguimos e, em cima disso, um mau jogo. Estamos aqui para corrigir, para aprender com esses erros. Esta é uma equipa em crescimento."

Equipa jovem: "Não podemos que o último jogo que fizemos, contra o líder tínhamos seis jogadores da formação, 10 jogadores abaixo dos 25 anos. É importante referir isso. Às vezes as pessoas esquecem-se que temos muita gente jovem. Muitas vezes olham para Pepe e Marcano e esquecem de ver tudo o resto que compõe o plantel do FC Porto. Não queremos perder, aconteceu, perdemos, há ilações a tirar, a análise do jogo, conversa com os jogadores e a partir desse momento há um dia a seguir, que é o próximo, foi assim que fizemos. Queremos continuar no lugar que queremos, o primeiro. É o que queremos solidificar e acabar em primeiro lugar. Temos de lutar para isso, temos muitas batatas pela frente e esta é mais uma."