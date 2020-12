A reação de Sérgio Conceição ao sorteio da Liga dos Campeões

Sérgio Conceição, em conferência de Imprensa de antevisão ao embate frente ao Tondela, para a Taça da Liga, comentou o sorteio da Champions, que ditou um duelo frente à Juventus de Ronaldo.

Que Paços espera: "Esperamos aquilo que tem feito nas diferentes competições em Portugal, tem uma identidade que nós conhecemos, tem mudado um ou outro jogador não vai mudar a dinâmica da equipa, nunca sabemos o que adversário preparara em termos estratégicos para o nosso jogo. Temos de perceber os diferentes cenários que podem acontecer, estarmos preparados, mas o mais importante é focar-nos na nossa equipa. Cometemos muitos erros que não podemos cometer amanhã para ganhar o jogo"

Reação ao sorteio da Liga dos Campeões: "Temos tempo para falar sobre isso, mas, de qualquer maneira, se queremos estar entres os melhores temos de competir com os melhores. Eu olho para os oitavos, e li um estudo que foi feito sobre o valor dos diferentes plantéis, somos a equipa com menos valor no mercado, mas isso não entra dentro do campo. Somos um clube com história. A história também não entra dentro de campo, são os jogadores, mas vamos fazer de tudo para a dignificar"

Jogo do Paços de Ferreira na Luz e em Alvalade. O Pepa diz que sentiu os jogadores cansados...

"Vai ser um Paços competente como tem sido esta época. O Sporting fez um bom jogo e conseguiu ganahr 3-0. Mas este jogo vai coincidir com o quinto dia após o jogo com o Sporting, depois de três dias os jogadores estão recuperados, não será por aí que o Pepa deve mexer, não estou preocupado com isso porque conhecemos bem o plantel do Paços. É difícil de contrariar, tem gente com muita mobilidade, um meio-campo muito ativo na conquista da bola, mas também com bola, com os alas metidos por dentro numa dinâmica muito interessante. O princípio, a dinâmica da equipa será a mesma, penso eu"

