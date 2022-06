Oficial: Vitinha é reforço do PSG. Conheça os pormenores do acordo

Emblema de Paris anunciou a contratação do internacional português

O Paris Saint-Germain oficializou a contratação de Vitinha, que deixa o FC Porto pelo preço da cláusula de rescisão.

Refira-se que a verba agora anunciada, acima dos 40 milhões de euros - 41,5 milhões. para ser mais preciso -, explica-se com os juros estimados da operação financeira que permite ao FC Porto embolsar desde já o valor da referida cláusula.

O jogador, de 22 anos, estava desde a manhã na capital francesa, a fazer os habituais exames médicos. Assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Vitinha junta-se ao português Nuno Mendes (ex-Sporting) e Danilo (ex-FC Porto) e engrossa as fileiras do campeão gaulês, onde também pontuam jogadores como Messi, Mbappé e Neymar.

Comunicado do FC Porto à CMVM

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores

Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com o Paris Saint-Germain FC (PSG)

para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional

de futebol Vitor Ferreira ("Vitinha") pelo valor de 41,525M€ (quarenta e um milhões, quinhentos

e vinte e cinco mil euros).

Mais se informa que a FC Porto - Futebol, SAD terá encargos com serviços de intermediação de

4M€ (quatro milhões de euros)".