OFICIAL: PSG anuncia a contratação de Danilo ao FC Porto

Internacional português já com as cores do Paris Saint-Germain nas redes sociais

O Paris Saint-Germain anunciou nas suas plataformas digitais a contratação de Danilo ao FC Porto. O internacional português já comentou, pela mesma via, a transferência dos campeões nacionais para França.

"É um novo desafio, para mim, fazer parte do Paris Saint-Germain. Será, mesmo, um grande desafio, um nível acima nas minhas ambições", disse Danilo à página oficial do emblema da capital francesa, após assinar o contrato.

E prossegue o ex-capitão do FC Porto: "Juntar-me a um dos maiores clubes da Europa é uma importante realização pessoal na minha carreira e espero vir a acrescentar muito ao PSG e aos seus adeptos".

Conforme O JOGO já havia noticiado, Danilo Pereira, de 29 anos, chegou a Paris ao início da tarde de ontem. O PSG vai receber o trinco por empréstimo de forma a não entrar em incumprimento com as obrigações do fair play financeiro imposto pela UEFA.

Por isso, o FC Porto vai encaixar apenas quatro milhões de euros no imediato. No próximo exercício contabilístico, mais 16 milhões de euros, que é o valor fixado pela cláusula obrigatória de compra do passe.

"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a chegada de Danilo Pereira ao clube. Proveniente do FC Porto, o médio, de 29 anos, será emprestado ao clube da capital até 30 de junho de 2021. O empréstimo tem opção de compra", lê-se no site do PSG.

O capitão dos 'dragões' deixa os campeões portugueses, aos quais chegou em 2015/16, proveniente do Marítimo, que o tinha comprado ao Parma.

O campeão europeu por Portugal terminou a sua formação no Benfica, depois de passagens pelo Arsenal 72 e pelo Estoril Praia, transferindo-se em 2010/11 para o clube italiano, que o emprestou ao Aris e ao Roda, antes de o vender ao Marítimo, em 2013 /14.