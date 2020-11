Oficial: Pepe renova pelo FC Porto. Confira os pormenores

Dragões anunciaram esta quarta-feira a renovação do capitão.

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a renovação do capitão Pepe, aos 37 anos, algo que o O JOGO já havia anunciado em tempo oportuno, numa cerimónia realizada no relvado do Estádio do Dragão.

O experiente central renova pelos dragões até junho de 2023, altura em que já terá 40 anos.

Pepe regressou ao FC Porto em janeiro de 2019, proveniente do Besiktas e, desde então, realizou 65 jogos oficiais, nos quais apontou quatro golos. Em 2020/21, tem sido um dos jogadores em maior evidência nos campeões nacionais, tendo em conta as boas exibições no eixo defensivo.