Oficial: Otávio renova contrato com o FC Porto

Otávio é uma das peças mais influentes do FC Porto

Médio prolongou o vínculo com os dragões até 2025. Cláusula de rescisão continua inalterável nos 60 milhões de euros, sabe O JOGO

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato com Otávio, com a nova ligação a ser válida até 2025.

Numa cerimónia que teve lugar no Estádio do Dragão, o anúncio foi feito por Pinto da Costa, na presença do médio.

A oficialização chega depois de Pinto da Costa, na terça-feira, ter anunciado que a renovação estava dependente de "meros detalhes".

Cláusula de rescisão continua inalterável nos 60 milhões de euros, sabe O JOGO.