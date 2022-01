Oficial: melhor marcador do Moçambola reforça FC Porto B

Ejaita Ifoni, de 21 anos, é nigeriano e chega à equipa B portista por empréstimo com opção de compra.

O FC Porto oficializou esta quarta-feira a contratação de Ejaita Ifoni, avançado nigeriano, de 21 anos, que vai reforçar a equipa B dos dragões.

O dianteiro chega ao clube azul e branco por empréstimo dos Black Bulls, de Moçambique, onde se sagrou campeão em 2021 e melhor marcador do Moçambola, com 17 golos marcados em 14 jogos. O FC Porto fica ainda com direito a exercer opção de compra.

Ejaita vai envergar a camisola 89 e disse tratar-se de "uma honra" usar o dragão ao peito. "Para mim é uma honra enorme vestir esta camisola. É uma grande oportunidade que tenho de aproveitar e prometo que vou trabalhar muito para jogar ao mais alto nível. O meu principal objetivo é marcar dez ou até quinze golos até ao final da época", afirmou, citado pelos meios do clube.

"Detesto perder, por isso quero ganhar o maior número de jogos possível. Jogar no FC Porto é um grande motivo de orgulho e estou ansioso por poder fazê-lo", acrescentou Ejaita, que reforça as opções de António Folha.