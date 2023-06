Marcano renova contrato com o FC Porto: confira os principais detalhes

Experiente central espanhol vai iniciar a nona temporada de dragão ao peito

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Marcano, central espanhol que estava em fim de ligação com os dragões. O novo vínculo entre as duas partes é válido até 2025.

Sérgio Conceição deu aval à continuidade do experiente central de 36 anos, figura muito respeitada no balneário do FC Porto, que irá, assim, iniciar a nona temporada de azul e branco. Aliás, só Otávio (281) e Pepe (256) têm mais jogos pelo clube do que o espanhol (247), que, refira-se, é o defesa mais goleador da história do clube (28 golos).

"Iván Marcano chegou à Invicta pela primeira vez no verão de 2014 e por cá ficou até 2018, ano em que saiu para a Roma. Após uma época em Itália, regressou ao FC Porto em 2019 e prepara-se agora para cumprir a nona temporada de azul e branco. No FC Porto, Iván Marcano já conquistou três Campeonatos, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça", descreveu o FC Porto no site oficial.