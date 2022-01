Oficial: Luis Díaz é jogador do Liverpool

Internacional colombiano despede-se da Invicta, depois de dois anos e meio de ligação. Reds não apresentaram pormenores quanto ao negócio

Está confirmada a saída de Luis Díaz do FC Porto. O extremo colombiano assinou contrato com o Liverpool, depois de passar nos exames médicos, anunciaram os reds no final da manhã deste domingo.

De acordo com o Liverpool, Luis Díaz assinou um contrato de "longa duração".

Ao fim de dois anos e meio de ligação, o jogador despede-se do FC Porto, chegando à Premier League na condição de segundo melhor marcador do campeonato, com 14 remates certeiros.

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ✍️ #VamosLuis - Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

Depois de jogar no Barranquilla e no Junior Barranquilla, Díaz mudou-se para o FC Porto em 2019/20, no qual disputou 125 encontros pelos dragões e marcou 41 golos, 16 dos quais esta temporada, conquistando uma I Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça portuguesa.

Pela seleção colombiana, Luis Díaz tem 32 internacionalizações e sete golos, quatro dos quais na última Copa América.