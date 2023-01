Oficial: Grémio oficializa ex-FC Porto, João Pedro

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

João Pedro, que estava ligado ao FC Porto até final desta temporada, assinou um contrato de um ano com o Grémio, com mais outro de opção, anunciou o clube do campeonato brasileiro.

Em comunicado divulgado no site oficial, o emblema gaúcho deu conta da contratação do jogador, de 26 anos, que tinha mais seis meses de contrato com os dragões.

Apesar de o FC Porto não ter ainda informado sobre a saída do lateral, a imprensa brasileira adianta que João Pedro acertou a rescisão com os azuis e brancos, chegando como jogador livre ao Grémio.

João Pedro foi contratado pelo FC Porto ao Bahia em junho de 2018, mas nunca se conseguiu impor sob o comando do treinador Sérgio Conceição, realizando somente três partidas pela formação principal, sendo posteriormente emprestado aos baianos e ao Corinthians de forma consecutiva.