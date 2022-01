Agora é oficial: FC Porto anuncia contratação de Rúben Semedo

Defesa-central reforça FC Porto no mercado de inverno

O FC Porto anunciou na noite desta segunda-feira a contratação de Rúben Semedo. O defesa-central, de 27 anos, foi emprestado até ao final da época pelo Olympiacos, sendo que os dragões ficam com opção de compra.

O internacional português vai envergar a camisola 35.

Semedo mostrou-se ansioso por "conhecer o treinador, os meus colegas de equipa, o centro de treinos e o estádio". "A minha vontade é maior do que qualquer obstáculo que possa aparecer e isso é o mais importante neste momento", referiu, em declarações ao canal oficial dos azuis e brancos.

"Estou muito feliz por representar este grande clube. Tive outras propostas, inclusive de Portugal, mas o meu foco sempre foi vir para o FC Porto e representar esta grande instituição. Vou encontrar grandes companheiros, alguns deles, como o Pepe, com quem já tive o prazer de partilhar o balneário na Seleção. Isto é um sonho que está a ser concretizado. Melhor do que falar é estar aqui num jogo e com o estádio cheio. Estou impaciente para começar", acrescentou.

Os portistas, recorde-se, pagam 350 mil euros de taxa de cedência e ficam com uma cláusula de compra, não obrigatória, de 5,5 M€.