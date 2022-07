Oficial: Ejaita Ifoni deixa o FC Porto B e ruma ao futebol belga

Avançado nigeriano reforça o Seraing, onde atua Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto.

Ejaita Ifoni, avançado nigeriano, foi anunciado esta quarta-feira como reforço do RFC Seraing, da Liga belga, assinando um contrato válido para as próximas três temporadas.

O jogador, de 22 anos, iniciou a época ao serviço do FC Porto B, clube ao qual tinha sido emprestado pelos Black Bulls (Moçambique), a meio de 2021/22, mas já não seguiu para o estágio em Melgaço.

No Seraing, clube que tem o português Carlos Freitas como diretor desportivo, Ejaita será companheiro de equipa de Sérgio Conceição, lateral-direito e filho mais velho do treinador da equipa principal do FC Porto.

Recorde-se que o médio-defensivo Mor Ndiaye também está de saída do clube azul e branco, com o Estoril como destino.