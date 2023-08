Oficial: depois do FC Porto, Manafá reforça Granada

Manafá vai jogar na liga espanhola. Assinou por duas temporadas

Em final de contrato com o FC Porto e, portanto, jogador livre no mercado, Manafá oficializou esta segunda-feira o contrato com o Granada, clube da La Liga com o qual assinou um contrato de duas temporadas. Uma notícia avançada, em tempo oportuno, por O JOGO.

Manafá tinha em mãos outras ofertas, nomeadamente do Trabzonspor (Turquia)e do Botafogo (Brasil), mas aos 29 anos optou por dar seguimento à sua carreira no clube recém-promovido à principal liga espanhola.