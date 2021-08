Oficial: Carraça muda-se do FC Porto para o Belenenses

O Belenenses oficializou a contratação de Carraça, lateral direito que chega por empréstimo do FC Porto.

O Belenenses oficializou, esta terça-feira, a contratação de Carraça. O lateral direito de 28 anos foi emprestado pelo FC Porto até ao final de 2021/22.

Contratado a custo zero na época passada, depois de deixar o Boavista, o jogador fez apenas três jogos pela equipa principal dos azuis e brancos. Jogou ainda em oito ocasiões pela equipa B, tendo marcado dois golos.

Além do Boavista, Carraça, que também pode jogar no meio-campo, representou o Tondela e o Santa Clara. No Belenenses vai reencontrar Petit, treinador com quem trabalhou nos axadrezados.