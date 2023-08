Oficial: Alan Varela é reforço do FC Porto

O médio chega do Boca Juniors para o meio-campo do FC Porto. Foi oficialmente anunciado como reforço esta quarta-feira.

A espera acabou, assim como a novela. Alan Varela é, oficialmente, reforço do FC Porto, com o clube azul e branco a anunciar a contratação do médio argentino esta quarta-feira.

O ex-Boca Juniors assinou contrato até 2028, tal como O JOGO havia adiantado há várias semanas, e custa oito milhões de euros no imediato, mais 3 M€ dependentes de objetivos, ficando o clube "xeneize" com direito a 20 por cento das mais-valias de uma transferência futura.

Varela chegou ontem à cidade Invicta, realizou a indispensável bateria de exames médicos e rubricou contrato, sendo agora oficializado como reforço. Na manhã de hoje já esteve no centro de treinos do Olival.

Formado no Boca Juniors, Alan Varela estreou-se em 2020 pelo conjunto sénior do clube da Bombonera e soma atualmente dois golos e quatro assistências em 111 jogos, tendo vencido um campeonato, uma Taça da Argentina, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Os azuis e brancos já tinham adquirido o também centrocampista Nico González (ex-Barcelona) e o avançado Fran Navarro (ex-Gil Vicente).