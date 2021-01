Oficial: Al Ain anuncia a chegada de Nakajima

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Internacional japonês deixa FC Porto na reabertura do mercado de transferências

Está consumaa a saída de Nakajima do FC Porto, com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, tal como o nosso jornal avançou em primeira mão, a oficializar este sábado a chegada do jogador japonês.

O clube treinado por Pedro Emanuel pagar uma verba pela cedência temporária do jogador e assume uma opção de compra de 40 milhões de euros. Nakajima deixa o FC Porto com 279 minutos esta época, duas titularidades e um passe para golo, de Evanilson, contra o Gil Vicente.

Apesar de o Al Ain dificilmente poder pagar a opção de compra, para o FC Porto esta é uma boa oportunidade para valorizar o internacional japonês e devolver-lhe espaço para jogar e mostrar-se de uma forma que nunca conseguiu no Dragão, ao longo de época e meia.

A ideia será sempre a de o poder vender no final da temporada, por valores que permitam recuperar, pelo menos, o investimento feito no verão de 2019: 12 M€ por metade do passe.