"Ofereceram" uma irmã a Vitinha e o médio não deixou proposta passar em branco

Médio do FC Porto reagiu nas redes sociais a um pedido caricato.

Vitinha, médio do FC Porto, recebeu no domingo uma caricata proposta no estádio no Estádio de São Miguel, onde o FC Porto derrotou o Santa Clara, por 3-0, em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin.

Pois bem, num dos habituais cartazes em que os adeptos pedem camisolas aos jogadores de eleição, o médio do emblema azul e branco viu ser-lhe "oferecida" uma irmã em troca da sua camisola.

Já nas redes sociais, o jogador do FC Porto não deixou a proposta passar em branco. "Irmã já tenho, obrigado. Mas numa próxima, a camisola, quem sabe...", escreveu Vitinha.