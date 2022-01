Odisseia de Taremi deve terminar na noite desta quarta-feira

Redação com Lusa

Avançado está desde segunda-feira retido numa cidade turca, devido ao mau tempo que afetou as ligações aéreas. Irão joga com o Iraque esta quinta-feira

Mojtaba Khorshidi, diretor técnico da seleção do Irão, revelou que a chegada de Mehdi Taremi a Teerão está prevista para a noite desta quarta-feira. O avançado do FC Porto está retido desde segunda-feira em Dalaman, uma cidade turca a 760 quilómetros de Istambul - era onde Mehdi deveria ter feito a ligação para o país natal, mas o forte nevão que se abateu sobre a Turquia lançou o caos nas ligações aéreas.

"Estivemos até às quatro da manhã [da última madrugada] em contacto com o Taremi e a acompanhar a situação. Devido ao tempo e a questões relacionadas com o seguro, não foi possível enviar um avião privado para ir buscar o jogador. Vai sair de Antalya para Teerão às 23:45, ou mais cedo, se entretanto conseguirmos providenciar um voo privado", explicou o representante da seleção à Imprensa do Irão.

A "Team Melli" joga esta quinta-feira com o Iraque, às 14:30 de Portugal continental. Naturalmente, Taremi vai estar muito desgastado, mas a utilização do avançado portista torna-se ainda mais importante depois de o companheiro no ataque, Azmoun, ter testado positivo à covid-19.