Odisseia chegou ao fim: Taremi já chegou ao Irão e vai a jogo

Avançado do FC Porto esteve retido em Dalaman, na Turquia, desde segunda-feira, devido a um forte nevão que o impediu de entrar num voo de ligação para Teerão. Apesar de improvável, o avançado pode até jogar contra o Iraque

Mehdi Taremi já se encontra no Teerão. O avançado do FC Porto aterrou na capital iraniana na madrugada desta quinta-feira, fez o teste à covid-19, no qual testou negativo e está livre para ir a jogo pela seleção iraniana, às 14h30, diante do Iraque, a contar para a qualificação asiática para o Mundial'2022.

Com Sardar Azmoun, companheiro na posição, infetado com covid-19 e a não poder ser opção, a chegada de Taremi é uma boa notícia para Dragan Skocic, selecionador iraniano, ainda que a titularidade do dianteiro do FC Porto seja bastante improvável, tendo em conta o natural cansaço que a viagem terá causado ao dianteiro de 29 anos.

Recorde-se que Taremi ficou retido na cidade turca de Dalaman desde segunda-feira, após um forte nevão ter cortado as ligações aéreas e ter impedido a entrada do portista no voo de ligação para o Teerão.