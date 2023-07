Oceano Cruz rendido a Taremi: "O clube que o tiver terá retorno assegurado"

Antigo adjunto de Carlos Queiroz no Irão elogiou a competitividade do avançado do FC Porto, numa altura em que tem sido associado a muitas paragens, apesar da falta de uma oferta suficientemente tentadora para os dragões, com quem tem apenas mais um ano de contrato.

Associado a vários emblemas ao longo dos últimos dias, numa altura em que tem apenas mais um ano de contrato com o FC Porto, Mehdi Taremi não tem a continuidade assegurada nos dragões e, segundo Oceano Cruz, o clube que garantir os seus serviços em 2023/24 "terá retorno assegurado".

O antigo adjunto de Carlos Queiroz na seleção do Irão, onde esteve entre 2014 e 2018, elogiou este sábado o melhor marcador da última edição da I Liga, com 22 golos, dizendo que, apesar de ter 30 anos, a sua competitividade, ética de trabalho e paixão pelo futebol são garantias de produtividade para qualquer pretendente.

"Não deem estas imagens como algo do passado. Quando, hoje, se fala do futuro de Taremi no FC Porto - e se argumenta uma saída porque passou a barreira dos 30 anos - tenho de dizer algo que vai para além da defesa da sua qualidade e capacidade de concretização (claro aos olhos de todos). Taremi é um dos atletas mais competitivos que tive o prazer de descobrir e treinar. E é rendimento assegurado", começou por escrever, numa publicação do Instagram.

Enumerando alguns dos jogadores iranianos que observou após a realização do Mundial'2014, entre os quais Taremi, Oceano salientou a razão de acreditar tanto num sucesso imediato do goleador, caso se confirme uma saída para outras paragens neste verão.

"A questão é que o Taremi ama o jogo, adora o que faz. E foca-se nisso. É um atleta exemplar. Tem uma ética de trabalho perfeita e é a síntese ideal para o sucesso individual: agarrou as oportunidades, assumiu sempre o trabalho proposto e focou-se em querer sempre mais. E como definiu como objetivo jogar ao mais alto nível, o clube que o tiver terá retorno assegurado. Até porque cada vez mais isso dos 30 anos, isso da idade, é coisa do passado", concluiu.

