Luis Díaz e Matheus no FC Porto-Braga

Declarações de Luis Díaz após o FC Porto-Braga (1-0), partida da 14ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "O FC Porto joga sempre da mesma maneira, mas mais uma vez tivemos muitas oportunidades de golo. Sabíamos que o Braga é um ribal forte"

Pós-Atlético de Madrid: "Era importante ganhar e reagir à eliminação na Liga dos Campeões. A todos nós ficou um sabor muito amargo depois da eliminação, por isso era muito importante continuar no topo da classificação"

Melhor em campo: "Como jogador tento sempre ajudar a equipa e a equipa ajuda-me a jogar bem. Por isso, obrigado aos meus companheiros que me permitem ser a figura do jogo. Tento nunca me conformar e procuro sempre objetivos individuais e coletivos".