"O Zaidu está a mostrar aquilo que eu queria", afirma Sérgio Conceição

Lateral nigeriano abriu caminho à vitória do FC Porto em Marselha (2-0), ao marcar o primeiro golo da noite no Vélodrome, e recolheu elogios de Sérgio Conceição após o apito final.

"Oitavos" a um ponto: "É sempre importante para um clube como o nosso estar presente nesta competição, a melhor do mundo a nível de clubes, estamos conscientes da história e do peso do nosso clube. Na Champions todos os pontos são difíceis de conquistar, temos de trabalhar para conseguir esse ponto, que nos dê acesso aos oitavos de final".

Entrada em jogo difícil: "Antes do golo estávamos a jogar da mesma forma que jogámos em casa, trocámos uma peça só por impedimento do Uribe, o trabalho dos nossos avançados foi muito bom, mas a linha defensiva do Marselha estava muito baixa. A partir do momento em que vi que estava difícil contrariar o primeiro momento ofensivo do Marselha, meti o Otávio atrás do Marega e os alas mais altos. Aí começámos a pegar no jogo, fizemos o golo. Segunda parte muito consistente da minha equipa, chegámos ao 2-0 em inferioridade numérica, foi uma vitória justíssima da nossa parte, grande trabalho dos jogadores no decorrer do jogo".

Golo e exibição de Zaidu: "O Zaidu está a mostrar aquilo que eu queria, trabalhamos com todos os jogadores que chegam ao clube e não conhecem muito bem a realidade, mas também no trabalho específico que tem de fazer dentro da sua posição. O Zaidu tem feito esse trabalho, sabíamos das qualidades que ele tem, é uma evolução constante que terá de ter. Essa continuidade e consistência terá de ser importante num clube grande, na Champions. O Zaidu, como todos os Zaidus do FC Porto, está aqui para receber esses ensinamentos normais daquilo que fazemos".