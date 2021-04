O vídeo e a mensagem de Sérgio Conceição antes de mais um capítulo na Champions

Treinador do FC Porto deixou esta segunda-feira uma palavras nas redes sociais. Quarta-feira há jogo com o Chelsea.

Sérgio Conceição deixou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais, a dois dias do encontro com o Chelsea, da primeira mão dos quartos de final da Champions. O treinador do FC Porto publicou um vídeo com alguns dos momentos na caminhada feita até ao momento na prova milionária.

"O nosso trajeto até agora. O do treinador, dos jogadores, do staff, mas sobretudo de milhares de portistas que nos acompanham, de perto e de longe. Obrigado pelo vosso apoio, contamos convosco para as jornadas que se seguem", surge escrito no Twitter.

FC Porto e Chelsea enfrentam-se na primeira mão na próxima quarta-feira (20h00), em Sevilha, palco dos dois jogos.