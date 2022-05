Pinto da Costa visa o presidente do Sporting em declarações ao Porto Canal.

No dia seguinte à festa do título do FC Porto, Pinto da Costa falou ao Porto Canal e revelou que não recebeu mensagens de felicitações dos presidentes dos rivais, Rui Costa e Frederico Varandas.

O líder do FC Porto visou, em especial, o homólogo do Sporting, ironizando. "Felicitações? Do Rui Costa não recebi, nem do Varandas. O Varandas ainda deve estar a pensar que vai ser campeão, ainda deve ter esperanças... Não recebi, também não senti a falta. Agora, recebi de muitos dirigentes, de antigos dirigentes e antigos jogadores, tanto nossos como de outros clubes. Ontem não tive mãos a medir para responder a todas as mensagens", atirou o dirigente máximo dos dragões, em declarações ao Porto Canal.