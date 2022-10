"O VAR Luís Ferreira só intervém para salvar o Benfica"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, comentou no Twitter um lance polémico do Vitória-Benfica (0-0), da oitava jornada da Liga Bwin

Pouco depois de concluído o Vitória-Benfica (0-0), da oitava jornada da Liga Bwin, partida em parte marcada pelo lance do eventual penálti por assinalar sobre André André, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, recorreu ao Twitter para deixar críticas ao desempenho da arbitragem.

"O VAR Luís Ferreira faz metade do trabalho e só intervém (e bem) para salvar o Benfica, porque no lance deste vídeo ficou caladinho. Coitada da verdade desportiva, tão maltratada. Um pontinho aqui, dois acolá e assim se brinca com a classificação", pode ler-se.