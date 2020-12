O valor com que o FC Porto vai blindar João Mário

Extremo tem acordo até 2025 com os dragões e a nova cláusula de rescisão já está fixada.

A SAD do FC Porto já tem acordo com João Mário para rubricar um acordo válido até 2025 (mais três além do atual vínculo), tal como O JOGO avançou na edição de sexta-feira.

Só falta o extremo, de 20 anos, colocar no papel a assinatura, uma vez que todos os pormenores do contrato, nomeadamente valor do ordenado, duração e cláusula de rescisão já foram acertados entre as três partes: clube, jogador e o seu novo empresário, Jorge Mendes. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o jovem campeão europeu de sub-19 vai ficar preso por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros (a anterior era de 30 M€), que é das mais altas entre os elementos que compõem o plantel dos portistas. Só Evanilson (100 M€), Nakajima e Luís Díaz (80 M€) e Otávio, Uribe e Taremi (60 M€) estão "seguros" por um valor superior.

Não Perca FC Porto Conceição estreou 30 jogadores do FC Porto na Liga dos Campeões Treinador abriu as portas da maior prova de clubes da UEFA a 17 atletas em 2020/21 e fixou um novo máximo este século. Em termos absolutos, só Jesualdo lançou mais

João Mário subiu ao plantel principal do FC Porto na parte final da época passada, quando a equipa retomou os treinos no Olival após a fase de confinamento, e, aos poucos, tem conquistado espaço entre as opções de Sérgio Conceição, numa posição em que Corona não dá grandes hipóteses à concorrência interna. Ainda assim, na quarta-feira, com o Olympiacos, João Mário estreou-se como titular na equipa principal dos dragões. Foi a quinta vez que o treinador o utilizou esta época a somar às duas da anterior.

O capitão Pepe foi o primeiro a assinar a renovação no decorrer desta temporada, João Mário tem acordo e a SAD mantém-se ativa na tentativa de segurar mais alguns jogadores. As conversas com Fábio Vieira, outro dos "benjamins" do plantel, já começaram, mas há outros dossiês para resolver, e mais urgentes, como são os casos de Sérgio Oliveira, Otávio e de Marega, jogadores fundamentais para Sérgio Conceição que estão no último ano de contrato e a poucos dias de se poderem comprometer com outro clube para a próxima temporada, a custo zero.