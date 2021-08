UM A UM >> FC Porto reage ao deslize na Madeira com vitória serena sobre Arouca

Diogo Costa 6

Uma tarde descansada para o dono da baliza do FC Porto. Só foi colocado à prova aos 68" e respondeu com segurança.



João Mário 6

Não se deixou atemorizar pelo erro cometido no Funchal e conferiu alta rotação ao ataque, onde passou grande parte do tempo.



Mbemba 6

Resolveu com simplicidade quando foi chamado a intervir e tentou sair a jogar a partir da linha recuada. Cedeu o lugar ao estreante Wendell, aos 86".



Pepe 6

Mais exuberante do que o parceiro do eixo, procurou sempre defender alto e não concedeu espaço ao contra-ataque do Arouca. Subiu para assistir Marcano no 3-0.