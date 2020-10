Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do FC Porto no empate (2-2) no reduto do Sporting.

Marchesín 6

As melhores defesas antecederam os golos. Aos 8" fechou a baliza a Matheus Nunes, mas fica a ideia de que podia ter feito mais no 1-0. Aos 88" travou com o peito o remate de Sporar, mas não a recarga de Vietto para o 2-2.