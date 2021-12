FC Porto encerra preparação para o clássico: três no boletim clínico e João Marcelo presente

Partida com o Benfica tem início às 21h00 de quinta-feira, no Estádio do Dragão.

O FC Porto realizou na manhã desta quarta-feira o último treino antes do clássico com o Benfica, da ronda 16 do campeonato. O boletim clínico do clube não sofreu alterações, segundo informaram os dragões no site oficial: Pepe e Marcano fizeram tratamento e trabalho de ginásio, enquanto Marko Grujic realizou exercícios de treino integrado condicionado.

O FC Porto refere ainda que João Marcelo, jovem central da equipa B e que esta época se estreou pela formação principal contra o Rio Ave, para a Taça da Liga, foi chamado aos trabalhos. O defesa de 21 anos, aliás, entrou nos minutos finais do encontro com o Benfica da Taça de Portugal, ganho pelos dragões por 3-0.

A partida com as águias tem início marcado para as 21h00 de quinta-feira e terá Hugo Miguel como árbitro.