"O Tondela, em nove penáltis, marcou nove. É importante analisar"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão à final da Taça de Portugal. O jogo está agendado para as 17h15 de domingo, frente ao Tondela, no Estádio do Jamor.

Pode tornar-se o primeiro treinador português a ganhar duas dobradinhas: "O importante é ganharmos um título, juntar mais uma Taça ao museu, dar mais uma alegria grande aos sócios e adeptos que vêm ao Jamor, e aos que não podem vir, e viver mais um dia de grande felicidade com a nação portista. Vamos entrar em campo e jogar para ganhar. Vai ser uma tarefa difícil, mas temos de ser a equipa que fomos ao longo da época. Foi assim que encarámos a semana, houve jogadores que, sinceramente, não baixaram de ritmo, o grupo esteve todo no limite da ambição."

Possibilidade de haver desempate nos penáltis: "Trabalhámos os penáltis, porque gato escaldado... Tenho a noção que o Tondela, em nove penáltis, marcou nove. Isso é importante frisar, perceber e analisar todos os pormenores. Um jogo pode ser decidido aí..."