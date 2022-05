O telemóvel perdido de João Mário e a frase de Otávio: "Luz? Melhor só no Dragão"

Lateral-direito perdeu o telemóvel durante os festejos; Otávio garantiu que só ganhar título no Dragão seria melhor do que fazê-lo na Luz.

O médio do FC Porto, Otávio, disse na madrugada deste domingo que só ganhar o campeonato no Estádio do Dragão seria melhor do que fazê-lo na Luz, como os "dragões" conseguiram no sábado, ao vencer por 1-0, na I Liga.

"Melhor só no [Estádio do] Dragão. Segundo melhor, na Luz. Está bom, no domingo comemoramos mais uma vez", disse o internacional português ao Porto Canal, durante o desfile dos novos campeões nacionais no coreto do estádio do FC Porto.

Um a um, os jogadores subiram a rampa que dava acesso ao palco onde foram saudados por milhares de adeptos, a quem fizeram questão de agradecer e dedicar o título, especialmente festejado.

Há dois anos, na última vez que os "dragões" foram campeões, as restrições impostas pelas autoridades de saúde, devido à pandemia de covid-19, impediram celebrações com os adeptos.

Manafá foi o primeiro a destacar essa diferença, afirmando que "desta vez é incrível, tem um sabor diferente", mas Uribe acabou por ser o mais expansivo.

"É muito especial, porque há dois anos estávamos em pandemia e não pudemos festejar com os adeptos. Estes momentos são maravilhosos para todos. Isto é muito especial para mim e para todos os que estamos aqui", disse o médio dos "azuis e brancos".

João Mário, que perdeu o telemóvel durante os festejos, lembrou também que "já tinha festejado um" título, mas "não deu para estar a interagir como agora", e agradeceu à "incrível massa portista que se juntou no [Estádio do] Dragão".

Visivelmente entusiasmados, muitos dos jogadores não conseguiram evitar algum vernáculo, ignorando o facto de estarem em direto para um canal de cabo nacional.

Uma parte deles, por outro lado, apontou também, desde já, à conquista da Taça de Portugal, cuja final está agendada para 22 de maio, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras.

"Fomos uma equipa muito unida, irmãos uns para os outros, e o fruto disso está aqui. Agora, falta a Taça [de Portugal]. É um sonho tornado realidade e quero dizer a estes adeptos fantásticos que tudo farei por eles", declarou o guarda-redes Diogo Costa.

Francisco Conceição, Galeno, Vitinha, Eustáquio, Fábio Vieira, Fernando Andrade, Cláudio Ramos e Wendell foram outros dragões que deixaram declarações no mesmo sentido aos microfones do Porto Canal.

O FC Porto sagrou-se campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos azuis e brancos, num jogo em que o benfiquista Darwin Núñez viu um golo ser-lhe anulado pelo videoárbitro, por fora de jogo, ao minuto 52.