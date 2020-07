"O Sérgio Conceição tem mau feitio? Tem, mas isso dá um jeito dos diabos"

Diretor geral do FC Porto, Luís Gonçalves, foi entrevistado no Porto Canal

O FC Porto de Sérgio Conceição: "Tenho a convicção de que outro treinador não conseguiria. A competência do Sérgio Conceição é inequívoca. Ele é mesmo bom, ponto. Depois é um líder nato. Tem mau feitio? Tem, mas isso dá um jeito dos diabos, porque o mau feitio dele tem a ver com exigência. A maioria dos sócios não têm noção do que ele trabalha para o FC Porto. O Sérgio está no FC Porto e automaticamente as pessoas não gostam. E depois falam é do feitio, mas deviam falar da competência. O que o Sérgio diz é logo um problema nacional. Eles sabem que ele é mesmo bom"

Ainda Sérgio Conceição: "Eu tenho dificuldade em falar do Sérgio. Não sei se é o treinador com mais poder no FC Porto. Mas sei que se o tem é porque o conquistou e merece. Quando tem poder, é porque é capaz. O grau de exigência que põe em tudo é enorme. Senti dificuldades no início, não foi fácil, mas passei a acreditar que com ele era possível. Na primeira época, com dificuldades, fez o que fez... O Sérgio ganhou este poder por meritocracia. Quando se tem um presidente como Pinto da Costa é mais fácil consentir o poder, porque há uma ligação umbilical. Eu tenho de ser discreto, não posso ser um problema, mas uma solução para resolver o que for preciso no seio do grupo para que as coisas corram bem".

O título perdido em 2018/19: "O ano passado o FC Porto passou aos quartos de final e somos eliminado pela equipa que venceu a Liga dos Campeões e fizemos um excelente um campeonato. Nem é bom falar, nós sabemos o que aconteceu, nas ultimas nove jornadas, tivemos oito vitórias e um empate. Não foi fácil ver aquilo. nós temos sempre gasolina com o Sérgio Conceição"

Eliminação da Champions pelo Krasnodar: "Há alguns anos, fomos eliminados por uma equipa de Gales, o Wrexham. Ninguém imaginava, mas aconteceu. Pode suceder. A competição onde o FC Porto gosta de estar é a Champions, já a ganhou, consegue jogar olhos nos olhos com os melhores. A eliminação contra o Krasnodar foi uma frustração, mas permitiu ver que tínhamos que nos unir para ser campeões, porque no ano anterior não tínhamos gostado. Gritos de alerta do Sérgio são fantásticos".

Entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição: "A pessoa do meio tem de ter a capacidade de saber ser discreto neste contexto., resolver as questões, procurar ajudar e estar presente, Não é por aparecer muito que se é importante,