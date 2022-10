No final do Brugge-FC Porto (0-4), Sérgio Conceição não escondeu o descontentamento pelo penálti cometido por David Carmo no início da segunda parte

"O Sérgio Conceição não crucificou o David Carmo, mas fez-lhe entender que um gesto daqueles, quando tinha o jogo controlado, poderia deitar tudo a perder", considera Costinha, ex-jogador do FC Porto, quando instado a comentar as declarações do treinador portista no final do jogo na Bélgica.

Recorde-se que Sérgio Conceição afirmou, questionado na zona de entrevistas rápidas, disse ter dificuldades em compreender a ação do defesa. "Eu desculpo tudo, erros técnicos, situações onde os jogadores querem dar o melhor, quando têm de levar um cartão vermelho, porque querem defender o grupo de trabalho. Desta forma aceito com mais dificuldade".

"Se fosse o Sérgio e se me tivesse acontecido o mesmo à minha família teria dito o mesmo. Quem não se sente não é filho de boa gente", acrescentou o treinador - atualmente sem clube -, quando instado pela Antena 1 a comentar mais declarações de Conceição.

Sobre Diogo Costa, disse: "É um guarda-redes muito completo com os pés, a sair dos postes, entre os postes e defendeu tês penáltis em três jogos onde o FC Porto teve num momento importante a felicidade de contar com o guarda-redes, Diogo está a fazer o que lhe compete, é um guarda-redes de grande capacidade, provavelmente um dos melhores mundiais neste momento".