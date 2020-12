"O Sérgio Conceição é um exemplo, compartilho muito das suas ideias"

Internacional português é um dos convidados do Web Summit 2020.

Pepe, central e capitão de equipa do FC Porto, é um dos convidados da edição de 2020 do Web Summit e, esta quarta-feira, falou sobre os desafios de liderar em campo uma equipa como a dos campeões nacionais.

Com a saída de Danilo Pereira para o PSG, o experiente defesa "herdou" a braçadeira de capitão dos dragões, algo que encarou como um "desafio".

"O verdadeiro desafio do capitão é tentar que os seus companheiros 'comprem a ideia' do que é o clube, do que é a mentalidade do treinador. É a ligação mais próxima ao querer ganhar. Fazer com que 25 jogadores tenham o objetivo de ganhar sempre e ajudar os que estão dentro de campo, manter todos motivados é o grande desafio do capitão", afirmou Pepe numa palestra sobre liderança, citado pela Rádio Renascença. O internacional português, de 37 anos, teceu ainda elogios ao treinador, Sérgio Conceição:

"O Sérgio é um exemplo e compartilho muito das suas ideias", assegurou o central, que recorda a recuperação do FC Porto no campeonato da época passada, que culminou com a conquista do título.

"Mesmo confinados, fazíamos videoconferências e cada um dava a sua opinião e era bem aceite. Isso fez com que tivéssemos outra visão do futebol naquele momento. As circunstâncias faziam com que houvesse mais companheirismo e nos superássemos, ainda por cima sem adeptos. Além disso, houve aquilo que o treinador nos passou, até porque os exercícios com o nosso 'mister' não são fáceis, ele é muito duro", recordou Pepe, entre risos.