"O senhor Sousa, comentador da Sport TV, tachista, tem de ter respeito pelo Sérgio Conceição"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate 2-2 com o Mafra, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Críticas a Sousa, ex-jogador e atual comentador desportivo: "O senhor Sousa, que é primo do treinador que esteve no banco [Ricardo Sousa], que está a comentar na Sport TV, tachista, tem de ter respeito pelo Sérgio Conceição e pelo que foi a carreira de jogador e treinador do Sérgio Conceição. O treinador mais titulado do FC Porto. Tem de ter respeito pelo que eu sou e não comentar quando convém possíveis polémicas sobre o jogo."

Sobre o empate com o Mafra: "Não tivemos este resultado por causa de ninguém, foi por culpa própria. Mas não podemos esquecer e fazer que não vimos o que passou. A forma como eu reajo depois de perder é para ser comentada. Espero que quem comenta fale de futebol também. Eu sou apaixonado por isto."

