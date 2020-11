Zaidu: o regresso tão esperado e uma camisola do FC Porto na mala

O lateral não ia a casa há mais de 16 meses. Ofereceu uma camisola do FC Porto ao melhor amigo antes de se concentrar na Taça de África.

Zaidu apresentou-se na terça-feira às ordens de Gernot Rohr, selecionador da Nigéria, para começar a preparar os dois jogos com a Serra Leoa de apuramento para a Taça de África das Nações 2021 que, por força da pandemia, se deve apenas realizar em janeiro de... 2022.

Serão os primeiros jogos oficiais pela Seleção do lateral portista, depois dos particulares com Argélia e Tunísia. Nessa altura, porém, os jogos foram na Áustria e o antigo jogador de Mirandela e Santa Clara criou um impacto muito positivo. Foi mesmo eleito como o melhor em campo no primeiro desafio, altura em que secou o conhecido Riyad Mahrez. Desta feita são no país natal, que o portista não visita há... 16 meses. Aliás, desde que em 2016 chegou a Portugal para jogar no Gil Vicente, Zaidu só regressou a casa noutras duas ocasiões, pelo que aproveitou para matar algumas saudades dos que lhes são mais próximos.

O voo que entregou o esquerdino na Nigéria aterrou na capital Abuja. E foi lá que Zaidu passou umas horas antes de apanhar nova ligação para Benin (uma cidade da Nigéria e não o país africano), local onde as "Super Águias" se concentraram. Um amigo do jogador, no caso um dos melhores amigos de infância, "denunciou" a situação ao partilhar uma fotografia com a camisola portista vestida e o jogador ao lado. Aliás, no passado há várias fotografias dos dois amigos juntos, o que denuncia essa cumplicidade.

Para Zaidu, este regresso a casa está carregado de simbolismo. Quando jogava no Campeonato de Portugal, nem sempre houve disponibilidade financeira para passar férias no sítio onde cresceu e tem família. Em junho de 2019, antes de trocar o Mirandela pelo Santa Clara, teve essa possibilidade, mas o verão de 2020 foi passado a jogar e, por culpa da pandemia, entre o fim da última época e o início desta dispôs apenas de duas/três semanas, o que inviabilizou o desejo. Agora regressa e pela porta grande, para representar uma das mais fortes seleções de África. Já agora, se a Nigéria vencer os dois jogos com a Serra Leoa, apura-se para a CAN. Se vencer um e empatar o outro, fica praticamente qualificada. No grupo L de apuramento, as "Super Águias" lideram com seis pontos em dois jogos, à frente do Benim, que somas três, Lesoto e Serra Leoa, ambos com um.