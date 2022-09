O recado de Pinto da Costa: "Ainda tenho mais de um ano e meio de mandato"

Declarações de Pinto da Costa, que recebeu esta quarta-feira o prémio "Ouro e Mérito" da AF Porto.

40 anos à frente do FC Porto: "Respeito e muito admiro quem dedica a sua atividade ao povo de nossas e vossas terras. É muito difícil ser presidente durante 40 anos. Quando tomei posse em 23 de abril de 1982, se me dissessem que ia estar hoje aqui, a receber um troféu pelos meus 40 anos de presidente, o mínimo que chamaria a quem me dissesse isso era "louco". Mas os objetivos e obras também precisam de uma parte de loucura e eu iniciei essa loucura - teve momentos altos, de dificuldades -, mas não estou arrependido. Pude verificar que há muita gente que ama o FC Porto por esse país fora. Gente que sente no FC Porto a única razão de encontrar felicidade nas suas vidas difíceis. É por isso que me mantenho no meu lugar."

Compromisso de dedicar tudo ao FC Porto: "Há 40 anos, na primeira reunião de direção que tivemos, eu assumi e fiz - está aqui um indivíduo presente (Raul Peixoto) - o compromisso de dedicar tudo ao FC Porto, de tomar as decisões necessárias e justas para o FC Porto. No dia em que tivéssemos medo de tomar a atitude correta, viríamos embora. Passados 40 anos, ainda cá estou. É sinal de que tendo feito coisas boas, outras menos boas, quiçá algumas más, nunca deixei de agir sem medo em prol do FC Porto. Aquilo que, como fundador desta casa [AF Porto], que muito me orgulha, quero aqui garantir-lhe que enquanto aqui estiver, e ainda tenho mais de um ano e meio de mandato, continuarei a agir da mesma maneira, sempre em defesa do FC Porto."