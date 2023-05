Francisco J. Marques visa Vasco Matos, adjunto do Casa Pia e mostra vídeo do sucedido no jogo de domingo no Estádio do Dragão. E refere Paulo Gonçalves, Bruno Paixão e alegadas declarações do treinador

"Vasco Matos, treinador-adjunto do Casa Pia, teve ontem um comportamento lamentável no Estádio do Dragão. Este vídeo é elucidativo de quem desafiou quem, de quem pretendeu uma situação de violência, de quem teve de ser permanentemente parado pelos responsáveis do Casa Pia". Assim começa uma extensa publicação de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto. Mas que não visa apenas o elemento da equipa técnica casapiana.

"Conceição respondeu-lhe depois de muitos insultos, que já vinham da primeira volta. Transformá-lo no responsável do que se passou é falso. A situação só normalizou quando Filipe Martins forçou a ida para os balneários do adjunto, tendo feito um gesto, como que a pedir desculpa", prossegue o diretor portista.

Leia também Benfica Acordo entre Grimaldo e o Benfica terá sido quebrado pelo lateral O espanhol terá acordado com o Benfica que só anunciaria o seu futuro quando as contas do campeonato estivessem fechadas, de acordo com a Rádio Renascença. A verdade é que o lateral foi anunciado como reforço do Bayer Leverkusen já esta segunda-feira.

"Compreende-se que se interprete o gesto de Sérgio Conceição com pagamento, dadas as notícias dos últimos anos e até testemunhos perante as autoridades de subornos pagos pelo Benfica, mas a verdade é que Sérgio só estava a responder ao desafio de Matos para uma espécie de duelo", acrescentou.

"Este Rambo do Casa Pia é o braço armado da estrutura do clube, que é patrocinado por uma marca de que Rui Costa chegou a ser proprietário e cujo CEO é filho do presidente do Benfica, Filipe Costa", refere ainda Francisco J. Marques, continuando a referir-se a Vasco Matos.

Leia também Ciclismo João Almeida faz contas ao Giro: "No papel, não pareciam tão difíceis..." Cumpridas nove etapas, João Almeida ocupa a quarta posição da geral individual, agora comandada pelo britânico Geraint Thomas (INEOS), depois de o anterior líder, o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ter abandonado no domingo

"Paulo Gonçalves, condenado em primeira instância por corrupção, também tem interesses no Casa Pia, através da Profute. Bruno Paixão, antigo árbitro suspeito de receber através do saco azul do Benfica, também está ligado ao clube. É este caldo de cultura que explica que Vasco Matos tenha passado a semana passada a anunciar: "Vamos lá acima f.. aqueles filhos da p...", segundo testemunhos internos, que até relatam faltas de lealdade para com Filipe Martins, o chefe de equipa", finaliza.