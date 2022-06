Taremi festejou o título de campeão com a bandeira do Irão

Embaixador do Irão em Portugal descreve o impacto do avançado.

Não é que seja algo incomum em qualquer país, mas é um sentimento especialmente forte entre os iranianos: enchem-se de simpatia e orgulho pelos compatriotas que melhor os representam mundo fora.

Mehdi Taremi é membro destacado desse lote de legionários - como apelidam os desportistas - e Morteza Damanpak Jami, embaixador do Irão em Portugal, explicou a O JOGO o impacto do avançado do FC Porto.