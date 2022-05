"O que sabe melhor no Jamor? Ganhar. Como adepto, jogador ou treinador"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ao Canal 11, em jeito de antevisão à final da Taça de Portugal, frente ao Tondela (domingo, 17h15).

Tondela ferido, mas com palavra a dizer: "Fomos alertando durante a semana, porque os verdadeiros festejos são os que estão para chegar e não os que já passaram. Na segunda-feira foi folga, mas houve gente que começou a trabalhar, nomeadamente a equipa técnica e o departamento médico na preparação do jogo. Foi uma semana normal, uma entrega fantástica e consciente dos jogos para preparar a final. E uma final é uma final. Podemos dizer que teoricamente somos favoritos, mas isso conta muito pouco num jogo de futebol, porque esse favoritismo tem de se demonstrar dentro do campo. E vamos defrontar, talvez, o adversário mais motivado que tivemos esta época, porque está a jogar uma final da Taça de Portugal, que é histórico para o Tondela, que tem boas individualidades. Em termos coletivos não estiveram tão bem e desceram de divisão, mas este é um jogo diferente de todos os outros. Estamos preparados para as dificuldades. Tivemos uma semana muito boa ao nível da exigência e da dedicação ao treino, confiantes, mas desconfiados do que pode fazer o Tondela."

Ainda não foi feliz como treinador numa final no Jamor: "Foram momentos vividos e passados. De desilusão, é verdade, mas acho que nessas duas finais, uma pelo Braga e outra pelo FC Porto, fomos superiores ao adversário [Sporting] e acabámos por cair nos penáltis. Daí o nosso treino ter incidido sobre esse momento do jogo. Foi a única coisa que fugiu em relação a outras semanas. Nas outras também os trabalhámos, mas nesta semana tivemos um bocadinho mais de tempo a trabalhar esse momento do jogo. É uma questão de respeito pelo adversário e preparados para todas as situações. Isso diz bem o que foi a seriedade da preparação deste jogo."

Época de sonho. Em que foi diferente das anteriores? "É o que é. Houve outras épocas em que também conseguimos conquistar títulos importantes. Nesta conquistámos um, temos outro no domingo para conquistar e é com essa forma de estar e esse estado de espírito que vamos encarar este jogo, alertando todos os adeptos, simpatizantes e sócios do FC Porto de que nada está conquistado. Os festejos são para o fim, se ganharmos a Taça. Respeito máximo pelo Tondela. Este campeonato foi importante, mas o mais importante é o próximo título. Não podemos continuar nos festejos e achar que já está, porque não está. É preciso jogar e ganhar."

Qual a experiência que sabe melhor no Jamor como adepto, jogador e treinador? "Ganhar. Em qualquer uma delas. Sinceramente é isso."