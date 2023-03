"O que lhes posso dizer quando querem cruzar com três centrais de 1,90?"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate com o Inter (0-0), na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Especulação da primeira parte, mudava algo? "Não, porque o Pepê se repararem no jogo, caía muitas vezes o Eustáquio na meia direita e o Pepê dávamos liberdade de ser ala com o Eustáquio nas costas do Mehdi. Os nossos três da frente muito pressionantes dos centrais que são os principais municiadores dos laterais para os cruzamentos, sabíamos disso, é repetitivo o que o Inter faz. Ou o jogo direto nos seus avançados, onde não criaram praticamente nada. Em posse estávamos sempre equilibrados. Uma ou outra vez saíram com perigo e anulámos essa vantagem na transição. Enfim, fomos muito superiores, mas quem passou foi o Inter. Vamos ao encontro do que já disse, esta incapacidade para nos termos jogadores para meter a bola na baliza. O que posso dizer ao Namaso ou ao André Franco que querem cruzar com três centrais de um metro e noventa, quando podem ir para dentro e chutar à baliza? É o tal traquejo que é necessário ter e aqui tempo não há. Aqui tem de se ganhar hoje e domingo e quem paga é sempre o mesmo."

Situação de Pepe: "Acabou em grande dificuldade no último jogo como Estoril e esteve a fazer tratamento até hoje, foi ao campo ver se conseguia dar o contributo e infelizmente não conseguiu. É uma pequena lesão."