"O que gosto mais no FC Porto é que a cultura e a identidade são muito claras"

Pepijn Lijnders, adjunto de Jurgen Klopp, fala em exclusivo com O JOGO sobre o ex-clube e aponta o que mais lhe chamou a atenção no empate dos dragões frente ao Atlético de Madrid

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões ditou que FC Porto e Liverpool se defrontassem, amanhã, pela quinta vez no espaço de três anos. Para Pepijn Lijnders, será mais uma oportunidade de tomar o pulso ao ex-clube. O holandês já esteve nos primeiros quatro como adjunto de Jurgen Klopp e, em conversa exclusiva com O JOGO durante uma pausa no almoço de família, refere que vê nos portistas a mesma competitividade da altura.