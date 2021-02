Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição (que foi expulso por acumulação de cartões amarelos), considerou injusta a expulsão de Jesús Corona no Braga-FC Porto.

Empate após dois golos de vantagem e expulsão de Corona: "É demasiado frustrante, acho que a própria questão já por si só encerra algum significado. Fomos melhores na grande maioria do tempo, há uma altura, em que não se percebe bem porquê, em que o nosso melhor jogador, não tenho problemas em dizê-lo, é expulso. Enquanto a permissividade continuar, enquanto continuarem a fazer do Corona um saco de batatas, desculpem a expressão, corremos o risco de não valorizar o espetáculo que promovemos. É criminoso o que fazem ao Corona semanalmente, de três em três dias. Todos os intérpretes têm de meter a mão na consciência, temos de ter cuidado na forma como abordamos os lances, sob pena de ver os craques fugirem para outros campeonatos."

Ainda sobre Corona: "Vi as imagens. O Carlos [jornalista da Sport TV] também deve ter visto, toda a gente deve ter visto. Não tenho problema em falar. O primeiro amarelo é um atentado ao futebol. O segundo, OK, posso aceitar. O primeiro, para um jogador como o Corona, que sofre como sofre... Às vezes, é como meter a bola num cofre. Depois, os cofres são assaltados, ou arrombados. Ele está no balneário a chorar de dor por aquilo que sofre em campo. E a proteção que tem é esta."

Entrada de Zaidu, que sentiu dificuldades físicas: "Tem a ver com reajustes, cada jogador sabe qual é a sua missão dentro de campo, houve necessidade de alterar, o Zaidu não podia continuar e o primeiro golo [do Braga] abana a estrutura da equipa. Tentámos manter a largura ocupada, na área estávamos bem preenchidos com muitas unidades. Na parte final, num lance fortuito, a bola cai no homem do Braga. A equipa dá sinal de ter uma reserva interior, de ir à procura de algo, mesmo quando o jogo nos põe à prova. Era merecido a bola do Marega ter entrado na parte final."