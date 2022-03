O que espera Pepê depois da intervenção cirúrgica

Brasileiro foi operado a fratura da arcada zigomática. Máscara permite regresso rápido.

A intervenção cirúrgica a que Pepê foi submetido, esta segunda-feira, na sequência da fratura da arcada zigomática com afundamento sofrida no dérbi com o Boavista, no domingo, foi bem-sucedida.

A informação foi avançada pelo FC Porto, ao final da tarde, após a operação conduzida pelo cirurgião Carlos Monteiro, na Casa de Saúde da Boavista. Como é habitual, os dragões não apontaram um período de recuperação para o brasileiro, indicando apenas que será o "adequado a esta cirurgia".