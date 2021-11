"O que é que Luis Díaz não consegue fazer? Acreditem ou não, ainda não atingiu o seu máximo"

Declarações do coordenador do futebol de formação do Barranquilla, antigo clube do jogador do FC Porto, à BBC.

Luis Díaz é uma das figuras-chave do FC Porto de Sérgio Conceição, como os números continuam a comprová-lo: leva 11 golos e duas assistências esta temporada, sendo o melhor marcador da Liga Bwin (nove golos, à frente do seu companheiro Mehdi Taremi e de Banza, do Famalicão, que têm sete).

Em declarações à BBC, Fernel Diaz, coordenador do futebol de formação do Barranquilla, antigo clube do jogador, acredita que não há nada que o extremo colombiano não consiga fazer.

"Lucho [como Luis Díaz é apelidado] consegue rematar de longa distância, está confortável com os dois pés, consegue driblar, consegue abrir defesas, consegue marcar golos. O que é que ele não consegue fazer? Mas, acreditem ou não, ele ainda não atingiu o seu máximo", afirmou.

"Quando o trouxemos [para o Barranquilla], Lucho tinha feito 18 anos, mas os torneios juvenis aqui na Colômbia estão divididos entre as faixas etárias de sub-20 e sub-17. Ele não estava preparado para jogar com os primeiros e era demasiado velho para os segundos, pelo que tivemos de encontrar uma solução. Decidimos então lançar uma equipa de sub-18 para lhe dar a ele e a outros rapazes algum tempo de jogo. Contudo, não ficou muito tempo por cá. No final desse ano, ele já estava preparado para jogar pelos nossos sub-20", recordou.